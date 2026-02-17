Canlı
        Mersin'de sağanağın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:14
        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin istinat duvarı yıkıldı.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Kale Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı.

        Yıkılan duvar, aynı mevkideki Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojman dairesi ve odunlukta hasara neden oldu.

        Bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

