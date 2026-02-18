Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Mersin'de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:43
        Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
        Mersin'de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren sağanakla etkili olan rüzgarda Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısı uçtu.

        Toroslar'ın yanı sıra Akdeniz ilçesindeki mahallelerde de birçok ağaç devrildi, dalların altında kalan bazı araçlarda hasar oluştu.

        Rüzgar nedeniyle kıyısında dalgaların oluştuğu Mersin Balıkçı Barınağı'ndaki yüzen iskele ve bazı tekneler zarar gördü.

        Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

        Anamur ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 11 kırsal mahallede toprak kayması, taş düşmesi ve su baskınları oluştu.

        Gülnar ilçesinde de su birikintilerinin oluştuğu Gülnar-Ermenek kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

        Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde de bazı yollarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.


        Silifke ilçesinde ise gece boyunca devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri ve özel yatlar, tedbir amacıyla Taşucu Balıkçı Barınağı'na çekildi.

