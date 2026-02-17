Canlı
        Mersin'de "Karlıova Fotoğraf Gösterisi" düzenlendi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, "Karlıova Fotoğraf Gösterisi" düzenlendi.

        Giriş: 17.02.2026 - 22:51 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:51
        Mersin'de "Karlıova Fotoğraf Gösterisi" düzenlendi
        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, "Karlıova Fotoğraf Gösterisi" düzenlendi.

        Epileptik Art Sinema Fotoğraf Atölyesi tarafından organize edilen etkinlikte, fotoğraf sanatçısı Ali Tuzcu'nun Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çektiği portre ve yaşamdan anlar ile Karlıova manzaralarını barındıran 38 kare sergilendi.

        Etkinlikte fotoğraf teknikleri konusunda da söyleşi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

