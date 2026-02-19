KKTC Başbakanı Üstel, Mersin Valisi Toros'u ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Mersin Valisi Atilla Toros'a ziyarette bulundu.



Valiliğin açıklamasına göre, Valilik ziyaretinde Üstel, Şeref Defteri'ni imzaladı, Toros ile makamında görüştü.



Üstel, ev sahipliği dolayısıyla Toros'a teşekkür etti.



Vali Toros da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Üstel'e programında KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.

