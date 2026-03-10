KKTC'deki trafik kazasında ölen askerin cenazesi Mersin'de defnedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Taş'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi. KKTC'de 8 Mart'ta kullandığı otomobille trafik yön tabelasına çarpması sonucu yaşamını yitiren Taş'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenine, Taş'ın annesi Ümmü, babası Ali Taş ve yakınlarılarının yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Taş'ın naaşı toprağa verildi.

