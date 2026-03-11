Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı
Mersin'in Anamur içesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.
Anamur Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen sergi, Anamur Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi.
Serginin açılışı Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.
Kaymakam Duru, sergiyi gezerek emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.
Sergi, 13 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.
