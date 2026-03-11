Canlı
        Mersin Haberleri

        Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı

        Mersin'in Anamur içesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Anamur'da öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı

        Mersin'in Anamur içesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı.

        Anamur Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen sergi, Anamur Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi.

        Serginin açılışı Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

        Kaymakam Duru, sergiyi gezerek emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

        Sergi, 13 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

