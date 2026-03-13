Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Dolandırıcılık Büro Amirliğince sosyal medyada kod isimler kullanarak dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, kod isimlerle farklı illerden işsiz vatandaşları Mersin'e getirdikleri belirlenen şüphelilerin, bu kişilere banka hesabı açtırdıkları ve hesaplardan dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

        Şüphelilerin ayrıca açılan banka hesapları üzerinden ülke genelinde 12 müştekinin toplam 3 milyon 310 bin lirasını dolandırdığı da tespit edildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların cep telefonlarına el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, N.K, V.E. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 'at eti' iddiasına yönelik açı...
        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 'at eti' iddiasına yönelik açı...
        Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bile...
        Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesinde reaktör şaftının kritik yapısal bile...
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda şüpheli tutuklandı
        Mersin'de cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli tutuklandı
        Seçer: "Denetleme yetkisi bize ait değil, biz mağduruz" Büyükşehir Belediye...
        Seçer: "Denetleme yetkisi bize ait değil, biz mağduruz" Büyükşehir Belediye...