Bozyazı ilçesinde kaçak 15 bin 780 makaron ele geçirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak 15 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara ticareti yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste 15 bin 780 makaron ve 21 elektronik sigara ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

