Mersin'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Hayri A'nın (65) kullandığı 42 D 6875 plakalı otomobil, Gürlevik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan araçtaki Ayşe A. (64) ve Havva A. (60) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.