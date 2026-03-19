Gülnar Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi
Mersin'de Gülnar Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Giriş: 19.03.2026 - 16:26
Belediye Başkanı Fatih Önge, hizmet binasındaki törende çalışanlarla bayramlaştı.
İlçeye hizmet edilmesi noktasında her çalışanın emeğinin kıymetli olduğunu belirten Önge, "Gülnar'ımız için gece gündüz demeden, büyük özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımın bayramını tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür." dedi.
