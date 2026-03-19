Bozyazı ilçesinde bayram dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı

Mersin Bozyazı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimleri sıklaştırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde araç trafiğinin arttığı yollarda denetim yaptı. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

