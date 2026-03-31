Mersin'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.H.K. (37) idaresindeki 33 DYA 65 plakalı otomobil, Karahacılı Mahallesi'nde seyir halindeyken şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Hülya Kılınç'ın (36) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kılınç’ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.