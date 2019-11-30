Vali Su, il idare şube başkanları ile toplantı yaptı

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Mersin Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Su, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

İl İdaresi Kanununun ilgili maddesi gereğince 2019 yılı içerisinde 3’üncüsü gerçekleştirilen toplantı, Valilik Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya, vali yardımcıları, il müdürleri, bölge müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine değindi. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin önemli olduğunu belirten Su, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine gündem maddelerinde ele alınan konularla ilgili talimatlar verdi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaptığı sunumlarla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

MERSİN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.