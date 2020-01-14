Naci Güllü güven tazeledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut başkan Mustafa Naci Güllü yeniden seçildi.

Nikah salonunda yapılan kongrede iki başkan adayı yarıştı. Kongreye muhtarların yanı sıra, Mersin ve Adana’dan muhtar dernek başkanları ve Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk de katıldı.

Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları okunup ibra edildi. Dilek ve temennilerde yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi.

Seçimlere 183 üyeden 172 ‘si katıldı. Mevcut başkan Mustafa Naci Güllü ile Göçük Mahallesi Muhtarı Murat Ramazan Benli’nin listeleri yarıştı. Güllü 119 oy alırken, Benli ise 50 oy aldı.

M. Naci Güllü tekrar başkan olurken yönetime Münir Irgal, Nazım Yücel,Durmuş Karakaya, İlhami Çopur, Yunus Yaman, Şefik Sarı, Muhittin Borlukan, İsmail Kıvrak ve Mustafa Ak seçildi.

Denetim kurulu İsmail Şener, Ramazan İnal ve Bayram Bölükbaş’tan oluştu.

MERSİN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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