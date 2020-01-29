Tarsuslu halterciler madalyayla döndüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarsuslu halterciler madalyayla döndüler

İHA

Antalya Manavgat'ta 2326 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonadan Tarsuslu sporcular madalya ile döndüler.

Tarsuslu halterciler madalyayla döndüler

Antalya Manavgat'ta 2326 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonadan Tarsuslu sporcular madalya ile döndüler.
Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki halterciler, Manavgat’ta Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasına katıldı.
Tarsuslu sporcular Busenur Geyik 81 kiloda, Gamze Altun 45 kiloda, İbrahim Başaran 89 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu “Sporcularımızı ve Antrenörümüz İsa Makal'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

MERSİN

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke’de 'Bitkiler endüstrisinde ihracat potansiyeli' konferansı
YEREL HABERLER Silifke’de 'Bitkiler endüstrisinde ihracat ...
Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma limon hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
Toroslar Belediyesi'nin yardım tırı Elazığ'a gönderildi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nin yardım tırı Elazığ'a ...
Kaymakam Otcu: "Kuvayi Milliye’nin Türkiye’nin kurtuluşunda büyük rolü var"
YEREL HABERLER Kaymakam Otcu: "Kuvayi Milliye’nin Türkiye’nin ...
Mersin’de selin bilançosu ağır oldu 6-7 Ocak’ta etkili olan sağanak yağıştan dolayı 8 bin 386 sera, 951 bahçe, 30 bin 421 dekar tarla sel sularından etkilendi Ön hasar tespitine göre, 109 milyon 215 bin liralık zarar ortaya çıkarken, çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Mersin’de selin bilançosu ağır oldu 6-7 Ocak’ta ...
ASO ve Türk tedarikçiler Akkuyu NGS’de ASO Başkanı Özdebir, Nükleer Sanayi Kümelenmesine üye 18 şirketin yöneticileri ile birlikte, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasını gezdi Özdebir: “Türk sanayicisinin şu anda üretemeyeceği bir şey yok. Bu projede de gerekli destek verilirse önemli ölçüde yerli katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz”
YEREL HABERLER ASO ve Türk tedarikçiler Akkuyu NGS’de ASO Başkanı ...
Silifke’de ‘Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Silifke’de ‘Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ...
Eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya 'iyi hal' indirimi
YEREL HABERLER Eşini pompalı tüfekle öldüren kocaya 'iyi hal' ...
Mersin'den depremzedelere 4 ton narenciye
YEREL HABERLER Mersin'den depremzedelere 4 ton narenciye
Ayrı yaşadığı eşini bakkal dükkanında öldüren kocaya müebbet hapis
YEREL HABERLER Ayrı yaşadığı eşini bakkal dükkanında öldüren kocaya ...
Hayırsever çiftten Silifke'deki okula 16 bilgisayar
YEREL HABERLER Hayırsever çiftten Silifke'deki okula 16 bilgisayar
Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin düğününe katılacak - Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin ...
Yenice’de, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yenice’de, Büyükşehir Belediyesinin altyapı ...
Mezitli Belediyesinden depremzedelere gıda ve giyecek yardımı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden depremzedelere gıda ve giyecek ...
Tarsus’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Tarsus’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin düğününe katılacak
YEREL HABERLER Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin ...
Çöp toplayan çocuklar için çalışma grubu oluşturulacak
YEREL HABERLER Çöp toplayan çocuklar için çalışma grubu ...
TEGV öğrencileri Büyükşehir Belediyesi kütüphanesi ile tanıştı
YEREL HABERLER TEGV öğrencileri Büyükşehir Belediyesi kütüphanesi ...
Çocuklar, Forum Mersin atölyelerinde eğlenerek tasarım yapıyor
YEREL HABERLER Çocuklar, Forum Mersin atölyelerinde eğlenerek ...
Frolov: "Mersinlilerin nükleere karşı tutumları, söylenti ve önyargılara dayanıyor" Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov: "Halkı bilgilendirme konusundaki çalışmalarımıza 2020’de de hız kesmeden devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Frolov: "Mersinlilerin nükleere karşı tutumları, ...
Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı düzenlenecek
YEREL HABERLER Engelliler Koordinasyon Kurulu Çalıştayı düzenlenecek
Tarsus'ta Mahalle Meclisi toplantısı
YEREL HABERLER Tarsus'ta Mahalle Meclisi toplantısı
Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şubesi tarafından yıl sonuna kadar doğaya toplamda 10 bin kilogram yem bırakılacak
YEREL HABERLER Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem ...
Ressam Safter Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı
YEREL HABERLER Ressam Safter Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X