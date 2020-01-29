Tarsuslu halterciler madalyayla döndüler

Antalya Manavgat'ta 2326 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonadan Tarsuslu sporcular madalya ile döndüler.

Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki halterciler, Manavgat’ta Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasına katıldı.

Tarsuslu sporcular Busenur Geyik 81 kiloda, Gamze Altun 45 kiloda, İbrahim Başaran 89 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu “Sporcularımızı ve Antrenörümüz İsa Makal'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

MERSİN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:17

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