Sertavul Geçidi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Kuvvetli yağışın görüldüğü bölgede fırtına çatıları uçurdu

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Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, aşırı yağış ve fırtınanın da etkiliği olduğu Mut ilçesinde bazı çatılar uçtu. Sertavul Geçidi, MutKaraman arasındaki Bel mevkisinde ise heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Yetkililer yolun açılabilmesi için heyelan olan bölgede çalışmalara başladı.

MERSİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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