R3D3 robot takımından Gültak’a ziyaret

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) bünyesinde eğitim veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi R3D3 robot takımı öğrencileri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak’ı ziyaret etti.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren ve okulu tanıtan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esma Kök, "MTOSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sabri Tekli, MTOSB yönetim kurulu ve bölge müdürlüğümüzün destekleri ile çıktığımız yolda başarıyı kendimize şiar edindik. Dünyada olağanüstü hızla gelişim gösteren robotik bilimi ile öğrencilerin genç yaşta tanışmasının büyük önemi olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle çıktığımız yolda R3D3 Robot takımımızı kurarak çocuklarımızın robotik kodlama ile tanışmasını ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağladık. 14 Nisan tarihlerinde Amerika’nın California Eyaletinde gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition etkinliğine öğrencilerimiz ile birlikte katılarak deneyim kazanacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gültak ise bilimin ışığında yürüyen gençlerin mutlaka başarıyı yakalayacağından emin olduğunu ifade etti. Gültak, "Ülkemizde son yıllarda teknoloji konusunda birçok önemli hamle yapıldı. Bunlar ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda da teknolojiye, bilime bu kadar önem veren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir arada olmaktan, böyle bir takımın Mersin’de bulunmasından mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MERSİN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:11

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