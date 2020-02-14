Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı

Af yasası son dakika bugün ne oldu 2020

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, konteyner yüklü Mustafa Özer idaresindeki 33 P 6746 plakalı tır, TarsusPozantı istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli içerisinde önündeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 R 0780 plakalı tıra çarptı.

Hafif yaralanan sürücü Özer, Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünel içerisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.