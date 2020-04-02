Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu için Mersin'de saygı duruşu

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Mersin'de meslektaşları tarafından anıldı. Prof. Dr. Taşçıoğlu için, kentteki tüm hastaneler ve diğer sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılan hekimler, sosyal mesafe kuralına uydu, maske ve eldiven taktı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-04-02 13:34:25



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