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Polis Haftası sade bir şekilde kutlandı

İHA

Polis Teşkilatının 175.yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'in Tarsus ilçesinde sade bir törenle kutlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilçe de Polis Haftası sadece Cumhuriyet Alanında kutlandı.

Polis Haftası sade bir şekilde kutlandı

Polis Teşkilatının 175.yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’in Tarsus ilçesinde sade bir törenle kutlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilçe de Polis Haftası sadece Cumhuriyet Alanında kutlandı.
Cumhuriyet Meydanında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nı okunmasıyla son buldu.
Buradaki törene Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdür Ercan Elbir ve polis memurları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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