Mezarlıklar, bu bayram boş kaldı

<br>Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, her bayram ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Şehir Mezarlığı'nda, bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.<br>Her dinden vatandaşın bir arada defnedildiği ve 'hoşgörü mezarlığı' olarak bilinen Mersin Şehir Mezarlığı, bu bayram boş kaldı. Her bayram yaşanan ziyaretçi yoğunluğu yerine bu bayram sessizlik hakim oldu. Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlik ise görevlilerce rengarenk çiçeklerle donatıldı. Temizliği yapılarak, sulanan şehit mezarları, yakınlarının ziyareti için hazırlandı. Bayramın birinci günü ziyaretçi kalabalığı olan şehitlikte, hüzünlü anlar yaşandı. Diğer günler ise koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokak kısıtlaması nedeniyle mezarlığa kimse alınmadı. <br>Öte yandan tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sessizlik hakim oldu. Bayram nedeniyle görevliler dışında sokağa kimsenin çıkmadığı kentte, polis ve jandarma da güvenlik önlemi aldı. Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar bomboş kaldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN<br>2020-05-26 15:33:54<br>

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