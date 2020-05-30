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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer: “Yeni normalleşme sürecine hazırlanıyoruz”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'yeni normal' olarak anılan dönemde de sosyal mesafe ve dezenfeksiyonun süreceğini belirterek, Mersin'in civar illerden aldığı yazlıkçı nüfusuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Seçer, korona virüs salgınının ardından başlayacak yeni normalleşme sürecine hazırlandıklarını belirterek, "Yerel yönetimler olarak bizim herkesten önce hazır olmamız lazım" dedi.

Başkan Seçer: “Yeni normalleşme sürecine hazırlanıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘yeni normal’ olarak anılan dönemde de sosyal mesafe ve dezenfeksiyonun süreceğini belirterek, Mersin’in civar illerden aldığı yazlıkçı nüfusuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Seçer, korona virüs salgınının ardından başlayacak yeni normalleşme sürecine hazırlandıklarını belirterek, “Yerel yönetimler olarak bizim herkesten önce hazır olmamız lazım” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, haber ve yorum platformu Medyascope yayınına katılarak korona virüs süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Salgını önleme mücadelesindeki yöntemlerden birinin insanların toplu yaşam alanlarının steril tutulması olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Bu konuda belediyeler Türkiye genelinde önemli rol üstlendi. Bu görevi genel anlamda belediyeler yaptı. Biz de rutin dezenfeksiyon işlemlerine önem verdik. Toplu yaşama alanlarında, özellikle otobüslerde sosyal mesafe konusunda çok dikkatli davrandık” diye konuştu.

“Vakanın az olmasının sebebi ortaya konan emek”
Mersin’de İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun sürecin en başından bu yana düzenli toplantılar yaptığını, o toplantılarda alınan kararların ortaklaşa uygulandığını vurgulayan Seçer, “Tabii ki bir eşgüdüm sağlandı ki Mersin’de bu kadar iyi bir sonuç elde edildi. Bunun da hakkını teslim etmek lazım. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yetki ve sorumluluğumuz çerçevesinde gereğini yaptık. Bu noktada belediye başkanı olarak mutluyum. Halkımız kurallara harfiyen uydu. Bu önemli. Sağlıkçılar çok emek sarf etti. Belediye çalışanlarımız gecegündüz çok emek sarf etti. Mersin’de korona virüs vakalarının az olmasının en önemli sebebi işte bu ortaya konan emek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hayat birdenbire tozpembe olmayacak. Yardımlarımız devam edecek”
Salgın sürecinin ardından Türkiye’nin ‘yeni normal’ adı verilen normalleşme sürecine gireceğini belirten Seçer, şunları söyledi:
“Yeni normale hazırlığımızı yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak bizim herkesten önce hazır olmamız lazım. İnsanların bir arada olacağı bölgelerde, parklar, toplu taşıma araçlarında daha önce yaptığımız önlemler, spor yaptığı, yürüyüş yaptığı alanlar gibi, belediye hizmet binalarında, toplu yaşamın olduğu alanlarda sosyal mesafenin korunması konusunda bazı uyarıcı işaretler ya da uyarı levhaları yaptırdık. Normalleşen hayat içinde ortaya çıkacak bazı komplikasyonlara anında müdahale edecek tedbirleri alıyoruz. Korona virüs sürecinde öne çıkan en önemli konu insanların ekonomik gelirinin düşmüş olması ve bundan kaynaklanan ihtiyaçlara taleplerin artmasıydı. Bu, normalleşme sürecinde de devam edecek. Hayat birdenbire tozpembe olmayacak. Ekonomik sıkıntı özellikle dar gelirli kitlelerde devam edecek. Bunlara yapılan yardımlarımız da devam edecek. Belki eski yoğunlukta olmasa da talepleri karşılayacağız.”

“Yoğun bir dezenfeksiyon dönemi yaşayacağız”
Mersin’de turizmin geçtiğimiz yıllardaki gibi olmayacağını, ancak çevre illerden yazlıkçı hareketinin bu yıl da görüleceğini kaydeden Seçer, “Mutlaka insanlarda bir tahribat oldu. İnsanlar ürküyor, ‘Acaba ikinci dalga olur mu, vaka sayısı artar mı’ diye. Bu, turizmi etkileyecek diye düşünüyorum. Diğer taraftan Mersin gibi yaz aylarının sıcak olduğu bölgelerde insanların evde durması da mümkün değil. İnsanlar kendilerini dışarı atacaktır. Komşu illerden, Güneydoğu illerinden birçok insan yaz aylarını geçirmek için buraya gelir. Burada sayfiye evleri var, deniz kıyısında. Dışarıdan yoğun bir geliş olacağı kesin. Bunun da tedbirini alacağız. Yoğun bir dezenfeksiyon dönemi yaşayacağımız kesin. Bizim belediyenin de plajları var. Korona virüsle mücadele kapsamında öngörülen tedbirler çerçevesinde o plajlara yurttaşlarımızın gelmesini sağlayacağız” dedi.

152 bin 765 gıda paketi, 7 bin 827 bebek bakım paketi dağıtıldı
Seçer, salgın sürecinde birçok iş yerinin kapandığını, insanların işsiz kaldığını ifade ederek, “Biz Mersin Büyükşehir Beledisi olarak, beyana tabi ‘benim gıdaya ihtiyacım var’ diyen her yurttaşımıza gıda kolisi ulaştırmaya çalıştık. Şu anda 152 bin 765 adet erzak dağıtımını gerçekleştirdik. 65 yaş ve üzeri ile kendi işini yapamayan, kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımızın evlerine kadar sıcak yemeklerini ulaştırdık. Şu ana kadar 420 bin 343 kişilik sıcak yemek yurttaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıldı” diye konuştu.
Okulların tatil edildiği süreçte 240 bin paket sütü çocukların evlerine ulaştırdıklarını kaydeden Seçer, 6 ila 12 aylık bebeği olan 7 bin 827 annenin bebek maması, bebek bezi ve temizlik seti ihtiyacını karşıladıklarını anlattı. Seçer, sosyal destek çalışmaları kapsamında son olarak Askıda Fatura uygulamasını başlattıklarını da söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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