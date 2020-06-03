Mersin'de aranan 8 kişi yakalandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda Siteler Mahallesi'nde bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğunun bilgisini aldı. Bunun üzerine şahsı yakalayarak arama yapan ekipler, 3 gram eroin, 1 gram metafetamim ve 3 gram takoz esrar maddesi ele geçirdi.

İlçede gerçekleştirilen farklı operasyonlarda 8 kişiyi de gözaltına alan ekipler, 84 gram esrar, 11 gram uç olarak tabir edilen narkotik madde ile 103 kilo faturasız kıyılmış tütün ve olaylarda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca,1 adet av tüfeği, 1 bıçak ile 15 adet dolu fişek ele geçirdi.

Bölgede meydana gelen faili meçhul olayları da aydınlatan ekipler, 1 otodan, 1 açıktan, 1 iş yerinden, 2 bisiklet hırsızlığı ile 1 kasten yaralama ve mala zarar verme olayını aydınlatarak, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, değişik suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

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