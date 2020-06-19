Tarsus’ta seyir halindeki otomobil yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Makam mevkisinde seyir halindeki Efkan Özcan yönetimindeki 33 NPM 17 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören Özcan, otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
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