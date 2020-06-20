Mersin'de öğrenciler LGS sınavına koronavirüs tedbirleri altında girdi

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<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler, sınıflara sosyal mesafe kuralına göre alındı. Öğrencilere ayrıca temiz maske verildi, ellerine dezenfektan sıkıldı.<br>Kent genelinde 396 okuldaki 2 bin 410 salonda, toplam 39 bin 414 öğrenci sınava girdi. Sınav öncesinde okullarda hijyen koşulları sağlanırken, virüs tehdidine karşı tüm önlemler alındı. Görevli öğretmen, idareci ve personeller, öğrencilerin sosyal mesafe kuralları dahilinde sınıflarına yerleşmelerine ve sınavlarını güvenli bir ortamda geçirmelerine yardımcı oldu. Kent genelinde yüksek ateş ihtimaline karşı, 259 tek kişilik salon da hazır edildi.<br>Öğrenciler sınıflarda sınav heyecanını yaşarken, veliler ise okul dışında çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Okul önünde bulunan görevli memurlar, velileri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-20 12:34:54<br>

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