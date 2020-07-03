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(Özel haber) Milli atletler kampta göz dolduruyor Geçtiğimiz hafta kampa giren Mersinli milli atletler, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor 29 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, Tokyo Olimpiyatları

İHA

(Özel haber) Milli atletler kampta göz dolduruyor Geçtiğimiz hafta kampa giren Mersinli milli atletler, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor 29 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, Tokyo Olimpiyatları

Geçtiğimiz hafta kampa giren Mersinli milli atletler, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor. Olimpik kadroda yer alan 6 sporcunun yer aldığı kampta sporcular, antrenmanlarıyla göz dolduruyor. 29 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, pandemi nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları.
Geçtiğimiz hafta Mersin'in de içinde bulunduğu 9 ilde başlayan atletizm milli takım kampı devam ediyor. Mersin'de 6 sporcu kampa girerken, sporcular antrenmanlarını Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde yapıyor. Günde çift idman yapan sporcular, hedefini Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi.

"Kampa giren bütün sporcularımız olimpiyatlara gidebilir"
Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Atletizm Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, Türkiye’de korona virüs salgını çıktıktan sonra antrenmanlara mecbur ara verdiklerini söyledi. Uzun bir ara pistlerden uzak kaldıklarını kaydeden Oğuz, “Olimpik kadrodaki sporcularımız ara ara özel izinlerle antrenmanlarını yapmaya çalıştı. Daha sonra normalleşme süreci başlamasıyla birlikte artık 2021 Olimpiyatlarına hazırlık amacıyla ülkemizde Mersin’in de aralarında bulunduğu 9 ilimizde 95 sporcuyla Milli Takım kampı başladı. Mersin’de kampımız 29 Temmuz’a kadar sürecek. Burada Mersinli sporcularımız Sinan Ören 400 metre engellide, Tuğçe Şahutoğlu çekiç atmada, Miktat Sevler 110 metre engellide, Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma sırıkla atlamada, Emin Öncel de cirit atmada antrenmanlarını sürdürüyor. Devlete yük olmasın diye sadece 2 antrenörümüz kampa girdi. Günde çift idman yapıyoruz. Biz Mersinli sporcularımızdan çok umutluyuz. Burada kampa giren bütün sporcularımız olimpiyatlara gidebilirler. Türk atletizminin beşiği Mersin’dir. Türkiye’nin en iyi teknik ekibi de Mersin’de bulunuyor. Sahamız da Türkiye’de bir tane, Avrupa’da da ilk 3’ün arasına girer” dedi.
Milli sporcu Sinan Ören ise spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını kaydetti. Bugüne kadar birçok yarışmada yarıştığını kaydeden Ören, “Şu anda yıldızlar, gençler Türkiye rekortmeniyim. 2015 dünya şampiyonluğum var. 4 kere balkan şampiyonluğum var. 2012 yılında İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldum. Akdeniz Oyunları'nda 4. oldum. Bu yıl da Mersin’de güzel ve büyük çalışmalar yaptık. Korona virüs nedeniyle uzun süre yarışmalar yapamadık. Yaklaşık 2 hafta sonra yarışmalar başlayacak. Ona yönelik çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

"Hedefim ilk önce olimpiyatlara katılmak"
Kampın çok iyi gittiğini vurgulayan Ören, “Bu sene dönemimin en iyi antrenmanlarını, en iyi derecelerini elde ettim. 2 hafta sonra olimpik denemede yarışacağım. Orada da iyi bir derece elde edeceğimi düşünüyorum. Her sporcunun olduğu gibi benim de hedefim ilk önce olimpiyatlara katılmak. Onun dışında ise Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi büyük arenalarda ülkeme madalya getirmek, ülkemi gururlandırmak ve Türk bayrağını en yüksek yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım. İnanıyorum ki çok çalışırsak olacak” şeklinde konuştu.

"Hedefimiz madalya olacak"
Milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu da 1999 yılında beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle spora başladığını söyledi. 2001 yılında çekiç atmaya yöneldiğini kaydeden Şahutoğlu, “O günden bugüne kadar da çekiç atıyorum. Bugüne kadar sayısız rekorlarım var. 2012 Avrupa büyüklerde 5’incilik elde ettim. Londra ve Rio olimpiyatlarına katıldım. Bundan sonraki hedefimiz de 2021 Tokyo Olimpiyatları olacak. İnşallah orada da hedefimiz madalya olacak. Şu anda haftada 10 antrenman yapıyoruz. Şu andaki çalışmalarımız açığı kapatma üzerine oluyor. Çünkü korona virüs sürecinde uzun bir süre antrenman yapamadık. O yüzden bu dönemde ne kadar antrenman yapsak da eksik kaldık. Şu an onları kapatma eğilimindeyiz. Onları kapattıktan sonra da önümüze bakıp, hedef belirleyip, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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