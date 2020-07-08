Akduman, Gülnar'daki orman faaliyetlerini inceledi

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Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar ilçesindeki ormanlık alanlarında incelemelerde bulundu.

Akduman’a incelemeleri sırasında Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, müdür yardımcısı, şefler ve orman muhafaza memurları eşlik etti. Yangın ekiplerini de ziyaret eden Akduman, daha sonra orman alanlarındaki gençlik, sıklık, ilk aralama bakım faaliyetlerini inceledi. Akduman, kızılçam gençlik bakım uygulamalarının, silvikültür tatbikatında talimatlandırılıdığı üzere eksiksiz yerine getirilmesini önemsediklerini söyledi.

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