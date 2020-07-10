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Pislik içinde ürettikleri peynirleri vatandaşlara yediremeden yakalandı Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, merdiven altı süt ürünleri üretimi yapan kayıt dışı bir imalathanede piyasaya sürülmek üzere 50 kilo peynir ele geçirdi Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiye işlem yapılırken, peynirlerin üretildiği bölgenin aşırı kirli olması dikkat çekti

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, merdiven altı süt ürünleri üretimi yapan kayıt dışı bir imalathanede piyasaya sürülmek üzere 50 kilo peynir ele geçirdi. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiye işlem yapılırken, peynirlerin üretildiği bölgenin aşırı kirli olması dikkat çekti.

Pislik içinde ürettikleri peynirleri vatandaşlara yediremeden yakalandı Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, merdiven altı süt ürünleri üretimi yapan kayıt dışı bir imalathanede piyasaya sürülmek üzere 50 kilo peynir ele geçirdi Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiye işlem yapılırken, peynirlerin üretildiği bölgenin aşırı kirli olması dikkat çekti

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, merdiven altı süt ürünleri üretimi yapan kayıt dışı bir imalathanede piyasaya sürülmek üzere 50 kilo peynir ele geçirdi. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişiye işlem yapılırken, peynirlerin üretildiği bölgenin aşırı kirli olması dikkat çekti.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selçuklar Mahallesi’nde sağlık kurallarına aykırı bir şekilde kaçak peynir imalatı yapılan ve ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenledi. Üretim faaliyetini anında durduran ekipler, gördükleri manzara karşısında ise şok oldu. Yapılan baskında, menşeyi belli olmayan peynirlerin üretim yapıldığı ortamın kirliliğinin yanı sıra depolandığı yerlere ve muhafaza edildiği kaplara kadar insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olduğu tespit edildi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan sağlıksız bir şekilde peynir imalatı yapan yabancı uyruklu Z.B.’ye (42) cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen 50 kilo ürün ise yasal işleme tabi olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi. Zabıta ekipleri, yasal işlemlerin yapılmasının ardından iş yerini tutanakla mühürleyerek faaliyetini sonlandırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin halkın sağlığı olduğunu belirterek, yasal şartları taşımayan ve insan sağlığını tehdit eden hiçbir faaliyete geçit vermeyeceklerini söyledi. Yılmaz, "Halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerin dışında vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da anında değerlendiriyoruz. Sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp haksız kazanç elde edenlerin faaliyetlerini engellemek adına denetimlerimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi.
Covid19 ile mücadele sürecinde gıda güvenliğinin de önemine dikkat çeken Yılmaz, vatandaşlardan üretim yeri belli olmayan ürünleri almamalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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