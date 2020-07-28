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4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı kurtulan asker: 'Şoför kendimi feda ediyorum' dedi

DHA

4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı kurtulan asker: 'Şoför kendimi feda ediyorum' dedi


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde şapampole yuvarlanan otobüste yaralanan Er Veysel Tüysüz, kaza anını anlattı. Kazadan hafif yaralarla kurtulan Tüysüz, "Şoför 'sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak. Ben kendimi feda ediyorum' diyerek otobüsü yatırdı. İstese diğer tarafa da otobüsü yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti" dedi.
Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Askerler, aileleriyle hastaneden ayrıldı. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin taburcu olduğu, diğerinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. 5 askerin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 askerin ise Mersin Şehir Hastanesi'nde de tedavileri sürüyor.  
DHA'YA ANLATTI: KOLTUKLARDAN TUTUNDUK
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu olan Er Veysel Tüysüz, kaza anında yaşananları Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı. Tüysüz, "Rampadan aşağı doğru indik, şoför 'fren patladı herkes arka tarafa kaçsın' dedi. El frenini çekti, el freni elinde kaldı. Vites düşürmek istedi, vites kolu da elinde kaldı. Sonrasında biz orta tarafa geçtik, koltuklardan tutunduk. Sonrasında aracı devirdi. Devirdikten birkaç dakika sonra araç durdu. Aşağı indik, arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. 4 şehit arkadaşlarımız vardı.  Onları çıkarttık, hastaneye kaldırıldık. 2 şoförümüz de hayatını kaybetti. Sonra vatandaşlar geldi, yardıma koştular. Arkadaşlarımız yardıma geldi. Devletimiz yanımızdaydı. Hastanede hiç gitmediler yanımızdan" dedi.
ŞOFÖR 'BEN KEDİMİ FEDA EDİYORUM' DEMİŞ
Er Veysel Tüysüz, olayın yaşandığı bölgede otobüsün sağ tarafının uçurum olduğunu kaydederken, "Fren patladıktan sonra sağ taraf uçurumdu. Şoför dedi ki 'sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak' dedi. Otobüsü ilerdeki virajda yatıracağını söyledi. 'Ben kendimi feda ediyorum' diyerek otobüsü yatırdı. İstese diğer tarafa da otobüsü yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti" diye konuştu.
BABA: DEVLETİMİZ GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ
Baba Ali Tüysüz ise, kaza olduktan sonra ilk olarak olay yerine gelen aile kendilerinin olduklarını kaydederken, "Vardığımızda şehitlerimiz vardı. Askerlerimiz hastanedeydi. Devletin tüm kurumları, hepsi geldiler. Hepsine teşekkür ederim. Gerçekten devlet, askerleri için görevini yerine getirdi. Bana göre fazlasıyla da yaptılar" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-07-28 18:04:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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