Tarsus İdman Yurdu'nda Dövenci dönemi

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısının ikinci oturumu, Belediye Nikah Salonu’nda yapıldı. Kulüp başkanlığına, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Serhat Servet Dövenci seçildi.

Divan başkanlığını Cumali Yağcı, katiplikleri Salih Erdoğan ve Zafer Yıldırım’ın yaptığı olağan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin okunup, ibraz edilmesinin ardından tek listeyle seçimlere gidildi. 58 üyenin oy kullandığı seçimlerde, Serhat Servet Dövenci kulüp başkanlığına seçildi. Bir önceki dönem kulüp başkanı Musa Atay yeniden listede yer aldı.

Bir önceki dönem yönetim listesinin ağırlıklı olduğu yeni yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

Serhat Servet Dövenci, Musa Atay, Duran Çalışır, Nurullah Körükçü, Nil Özveren Aşkın, Merve Hıdıroğlu, Hakan Canan Can, Fevzi Malazgirtli, Abrurrahman Altınsucu, Ali Yıldırım, Veyis Avcı, Önder Erdoğan, Arkın Dirgen, Ender Özinç, Bilal Soyda.

Denetim Asil: Nükhet Koç Çelik, Fatih Kaya ve Aydın Polat.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Tarsus İdman Yurdu Kulübü yeni Başkanı Serhat Servet Dövenci, Mersin’i üst liglerde temsil eden tek takım olan Tarsus İdman Yurdu’nu daha iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını söyleyerek, “Bunun el birliği ile hareket etmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki bunu başaracağız” dedi.

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