Büyükşehir Belediyesinden, Kadınlar Basketbol Takımına 4 yeni transfer

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon için transferlerine başladı. 20202021 Türkiye Kadınlar Bölgesel Liginde mücadele edecek olan Kadınlar Basketbol Takımı, 4 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Basketbol Takımı, Yaren Gündüz, Ayça Kiroğlanoğlu, Cansu Yetiş ve Avinar Kaya’yı takım kadrosuna dahil etti.

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur, genç sporculara başarılar dileyerek, sakatlıkların yaşanmadığı başarılı bir sezon temennisinde bulundu. Timur, “Teknik ekibimizin isteği doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Transfer çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Mersin’i sporda hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.

Antrenör İbrahim Sağdıç ve güçlü kadrosuyla yeni sezona hazırlanan Kadınlar Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Bölgesel Liginde şampiyonluk için mücadele edecek.

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