Erdemli Belediyesi ile Google arasında iş birliği

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, üreticilere alternatif pazar yerleri oluşturulması amacıyla hayata geçirdiği E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, Google ile iş birliği yapıyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Erdemli Belediyesi, üretici ve esnafa ücretsiz olarak eticaret eğitimi ve eğitim sonunda alınan sertifika ile ETicaret sayfalarını veriyor. Proje kapsamında Google partneri, girişimcilere reklam desteği sunacak.



“Dünya devi birçok firma destek veriyor”

Konuyla ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, projeye dünya devi birçok firmanın desteği olduğunu belirtti. Tollu, “Erdemli E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesinde, dünya devi olarak ifade edebileceğimiz çok yaygın kullanılan birçok alışveriş sitesi, özel indirim, kampanya desteği, özel eğitim desteği gibi alanlarda destek veriyor. Biz göreve geldiğimizden bu yana ekonomik anlamda kalkınan, sosyal ve kültürel alanlarda sürekli gelişen, büyüyen bir Erdemli için çalıştık. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, inovasyona ve değişime önem veren bir bakış açısıyla projelerimizi geliştirdik. Erdemli Belediyesi olarak; üreten, ürettiğini artı değere dönüştüren bir vizyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda değişen ve dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bu yeni dünyaya dahil olmak, hem ilçemizin hem de tarımın geleceği açısından oldukça önemlidir. Hayata geçirdiğimiz ETicaret Projesi de bu vizyonun bir parçasıdır. Bu projeyle üreticilerimiz ürünlerini pazarlarken yalnız yerli pazarla kalmayacak, ürünler hem kendi ülkemizde hem de dünya sofralarında yerini alacak. Kısacası pazar ağımız büyüyecek, üreticimiz artık ürünlerini tarladan sofraya, tek tuşla gönderebilecek” dedi.

Projenin detaylarını da aktaran Tollu, “ETicaret Projesiyle üreticilerimizin ürününe değer katmayı, ürünün tarladan sofraya ilk elden götürülmesine aracılık etmeyi amaçlıyoruz. Dünya değişiyor, teknolojinin ilerlemesiyle tüketici eğilimleri de değişiyor, geleneksel pazarlama yöntemleriyle girdiğimiz ticaret artık evrimleşerek dijital dünyada yerini alamaya başladı. Bu anlamda yeni ticaret anlayışına dahil olarak üreticimizin ilçemizin kalkınması için dijital dönüşüm ağına biz de Erdemli olarak dahil olmalıyız. Erdemli Belediyesi, hizmet anlayışı gereği ekonomisi ne olursa olsun her kesimden vatandaşın yararlanmasını sağlayacak, adil bir yönetim anlayışıyla çalıştığından proje ücretsiz olarak hayata geçiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.