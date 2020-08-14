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Tarsus Belediyesi 2022’nin “Aratos Yılı” olması için bakanlığa başvuru yaptı

İHA

– Mersin'in Tarsus Belediyesi, bugünlerde merkez Mezitli ilçesindeki kazılarda anıt mezarı ortaya çıkarılmaya çalışılan şair, matematikçi ve gök bilimci filozof Aratos için önemli bir adım attı. Belediye, 2022'nin "Aratos Yılı" olması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu.

Tarsus Belediyesi 2022’nin “Aratos Yılı” olması için bakanlığa başvuru yaptı

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, bugünlerde merkez Mezitli ilçesindeki kazılarda anıt mezarı ortaya çıkarılmaya çalışılan şair, matematikçi ve gök bilimci filozof Aratos için önemli bir adım attı. Belediye, 2022’nin “Aratos Yılı” olması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu.
Antik Çağ’da felsefe okulları ve yetiştirdiği filozoflarla dünyaca tanınan birçok medeniyete başkentlik yapmış olan Tarsus’un yeniden bir felsefe kenti olması yönünde Tarsus Belediyesi bir adım attı. Tarsus Belediyesi, 2022’nin “Aratos Yılı” olması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulundu. Yapılan başvuru, 2022’nin; filozof, şair, matematikçi ve gök bilimci Aratos anısına “Aratos Yılı” olarak ilan edilmesini kapsıyor.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2022’nin “Aratos Yılı” ilan edilmesi yönünde bir komite oluşturulurken, bu komite tarafından bir lobi faaliyeti yürütülecek ve üç aşamalı bir kampanya yapılacak. Antik Çağ’da yaşamış Tarsuslu filozofların en eskisi olan Aratos’un Tarsus’a katacağı değer ile birlikte şehrin tanıtımında önemli bir katkısı olacağı belirtilen açıklamada, kentin sadece şalgam, narenciye veya çeşitli yiyecek içeceklerle değil, bilim ve felsefeyle öne çıkacağı vurgulandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuruda şu ifadeler yer alıyor:
“İnsanlık 20. yüzyılda ayak basarak uzay çağını başlattı. Teknolojideki hızlı gelişmeyle birlikte dijital çağa doğru yol almakta. İnsanlığın aya yolculuğu Mars’a ve evrenin daha başka köşelerine doğru uzanma serüveni devam ediyor. Bilim tarihinde evreni anlamaya ve çözmeye çalışan çok sayıda filozofun varlığına ve onların çabalarına tanık oldu. Bunlardan biri de Antik Çağ’da Tarsus’ta (M.Ö 315240) yaşamış şair, gök bilimci (astronom) filozof Aratos’tur. Ayın yüzeyinde NASA tarafından verilmiş Aratos adını taşıyan bir krater bulunmaktadır. Aynı şekilde Mars’ın yüzeyindeki kraterlerden birinin adı da Tarsus’tur.”
Tarsus’un 10 bin yıllık geçmişe sahip bir kent olduğu vurgulanan başvuruda, “Tarsus Gözlükule höyüğünde yapılan kazılar, kentin tarihine ışık tutmaktadır. Geçtiğimiz aylarda bir okul inşaatında Aratos’un heykeli bulunmuştur. Tarsus, sahip olduğu çok sayıda değişik uygarlıklara ait tarihi yapılarıyla, doğal güzellikleriyle ve kültür sanat çabalarıyla dünyaca bilinen yaşayan bir antik kenttir.
Tarsus, geçmiş birikimleriyle bir felsefe kenti, kültür varlıklarıyla bir tarih kenti, doğası ve ürettiği değerlerle bir turizm kentidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018’i Troya, 2019’u Göbeklitepe, 2020’yi ise Patara Yılı ilan etti. Tarsus Belediyesi, Tarsus halkı ve aydınları olarak sadece Tarsus’u değil, Türkiye’nin de dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunacak, çeşitli bilim çevrelerinin gözünü de bu kente çevirecek bir proje olarak 2022’nin Aratos Yılı ilan edilmesini öneriyoruz. Tarsus Belediyesi, 2022 Aratos Yılı kapsamında kentin tanıtımı, yerliyabancı konukların Tarsus’ta ağırlanması, Aratos’un merkezinde yer alan konferans, sempozyum, sergi, film gösterimleri gibi pek çok bilim, kültür ve sanat etkinliğini hayata geçirerek üzerine düşeni, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle de iş birliğine giderek hakkıyla yerine getirecektir. Bakanlığınıza ve ilgili komisyona 2022’yi Aratos Yılı olarak ilan etmesini öneriyor ve bunu arzuluyoruz.”

“Bakanlığa başvuru yaparak ilk adımı attık”
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı her yılın sonunda bir sonraki yılın temasını açıklıyor. Şu ana kadar Anadolu’nun antik kentleri adına yıl ilan edildi. Tarsus Belediyesi olarak kentimizin bir değeri ve evrensel özelliklere sahip bilim ve düşünce insanı olan Tarsuslu filozof Aratos’u öneriyoruz. 2022’nin Aratos Yılı edilmesi yönünde bakanlığa başvuru yaparak ilk adımı attık. Bundan sonra 1,5 yıl boyunca bir çalışma yürüteceğiz. 2022’nin Aratos Yılı ilan edilmesi halinde Tarsus’un ve Türkiye’nin tanıtılmasına önemli katkıları bulunacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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