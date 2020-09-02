Tarsus Belediyesporlu sporcuların sağlığı Medical Park Hastanesi'ne emanet

Tarsus Belediyespor Kulübü ile Medical Park Tarsus Hastanesi arasında 'sağlık sponsorluğu' anlaşması imzalandı.

Sağlık sponsorluğu anlaşması ile yeni sezonda Tarsus Belediyespor Kulübü basketbol ve voleybol takımları kadrosunda yer alan teknik heyet ve sporcuların sağlığı Medical Park Tarsus Hastanesi güvencesinde olacak. Kulüp Asbaşkanı Harun Talaş ile Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Üroloji Uzmanı Zeynel Canoğulları arasında gerçekleşen görüşme anlaşma ile sonuçlandı.

Talaş ve Canoğulları arasında her iki kurumu temsilen atılan imzaların ardından 'sağlık sponsorluğu' anlaşması devreye girmiş oldu. Yapılan anlaşma ile yeni sezonda Tarsus Belediyespor Kulübüne, Medical Park Hastanesi tarafından önemli bir destek sağlanırken, Genel Müdür Canoğulları, "Tarsus’ta sağlık alanında hizmet eden bir kurum olarak Tarsus Belediyespora destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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