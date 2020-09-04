TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfından MEÜ Hastanesine 800 bin TL’lik cihaz TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesi Hastanesine, büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılan SPY Floresans Görüntüle Cihazı bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfından MEÜ Hastanesine 800 bin TL’lik cihaz TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesi Hastanesine, büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılan SPY Floresans Görüntüle Cihazı bağışladı

İHA

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfından MEÜ Hastanesine 800 bin TL’lik cihaz TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesi Hastanesine, büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılan SPY Floresans Görüntüle Cihazı bağışladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesine mikrocerrahi uygulamalarında kullanılan SPY Floresans Görüntüleme Cihazı bağışladı.
MEÜ Hastanesi, mikrocerrahi ameliyatlarında önemli başarılar sağlayan, cerrahi tedavilerde de muhtemel komplikasyonların azaltılmasıyla hastaların iyileşmesine katkı sunan SPY Floresans Görüntüleme Cihazına kavuştu. TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından hastaneye bağışlanan 800 bin TL değerindeki cihaz, düzenlenen hibe töreniyle Mersin halkının hizmetine sunuldu. Mersin Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Başkan Yardımcısı Sinan Abeş ile yönetim kurulu üyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve plastik cerrahi akademisyenleri katıldı.
Törenin açış konuşmasını yapan MEÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Ünal, mikrocerrahi, plastik cerrahi ve Mersin’de ilk kez kullanılacak SPY görüntüleme cihazıyla ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Plastik cerrahinin, rekonstrüktif cerrahi, el cerrahisi, yara, doğumsal anomaliler, yanıklar gibi birçok farklı alanla ilgilendiğini belirten Prof. Dr. Ünal, SPY cihazının plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, koroner, genel cerrahi meme, karaciğer ve yara bakım alanlarında kullanıldığını söyledi. Ünal, “TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfının, mikrocerrahi yapan merkezlere, yaralanması olan işçilerin tedavilerinde kullanılmak üzere daha iyi şartlarda tedavilerinin yapılabilmesi için teknik destek sağladıklarını biliyorduk. Biz de bölüm olarak vakfa başvurduk, değerlendirildi ve olumlu cevap geldi. Vakfa teşekkür ediyorum” dedi.

“MEÜ Hastanesine bağışladığımız SPY cihazı 25’inci cihazımız oldu”
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Başkan Yardımcısı Sinan Abeş de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte cihazı bizzat teslim etmek için Mersin’e gelmelerinin nedenini; her daim cephede olan, ancak bugünlerde pandemi nedeniyle sıcak bir çatışma içinde olan sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak ve şükranlarını iletmek olarak açıkladı. Vakfın, TİSK tarafından 35 yıl önce kurulduğunu belirten Abeş, “İlk kurulduğu yıllarda uzuv yaralanmalı iş kazalarına bağlı tedavilerde tıp dünyasına destek olmak ana amaçtı. Bununla ilgili merkez kurulması düşünülüyordu. Fakat ilerleyen zamanda tıp dünyasının da gelişimine bağlı olarak, kendimiz bir merkez kurmak yerine devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerine katkıda bulunarak çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte MEÜ Hastanesine bağışladığımız SPY cihazı 25’inci cihazımız oldu. Ayrıca, bu cihazı kullanacak hocalarımıza mikrocerrahi kursları düzenleyerek, yurt dışında eğitim imkanları sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. İş kazalarının önlenmesi için de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ciddi çalışmalarımız var” diye konuştu.

“Sizlerin yanınızdayız, sizden gelecek talepler doğrultusunda hizmet etmeye hazırız”
Pandemi döneminde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Abeş, “Kendi iş yerlerimizde 2 milyon çalışanımız var. Mart ayında pandeminin başlarında 4 milyon maske, 100 bin litre dezenfektan sağlayarak bu konuda da bir destek oluşturmaya çalıştık. İş yerlerimizde korona virüs ile ilgili aldığımız önlemlerle bir kültür oluşturmaya, sadece iş yerlerinde değil, çalışanlarımızın sosyal hayatlarında, evlerinde de yapmaları gerekenleri anlatarak katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Tüm tıp camiasına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu cihazla hastalarımız şifa bulur. Sizlerin yanınızdayız, sizden gelecek talepler doğrultusunda hizmet etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“Artık biz birer merkeziz, perifer değiliz”
MEÜ Rektörü Çamsarı ise üniversitede her mesleğin herhangi bir kademede eğitiminin verildiğini, şehirdeki temsilcilerin kendi dallarıyla ilgili mesleklere mali, staj, mentörlük desteği vermelerinin önemine değindi. Çamsarı, “Örneğin, Denizcilik Fakültemizin binasını Mersin Deniz Ticaret Odası yapıyor, oldukça yüklü bir hibeyle. Meslek dallarımıza olan bağışlarda, yardımlarda, laboratuar yapımlarında özellikle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ön planda yer alıyor. Bu cihazın üniversitemize kazandırılmasında da Oda Başkanı Ayhan Kızıltan’ın desteği oldu, çok teşekkür ediyoruz. Vakfın yönetim kurulu da aynı samimiyetle cevap verdi. Biz konuda kendimize çok güveniyoruz. Eğitimler ve cihaz konusunda ilerleyen dönemlerde de yine işbirliği içinde olmayı istiyoruz. Artık biz birer merkeziz, perifer değiliz. Birçok konuda birçok tıp mesleki derneklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri hastanemizde artık. Bu da bize gurur veriyor” şeklinde konuştu.

“Bu cihazla hatayı neredeyse sıfıra indirme şansınız var”
MEÜ Tıp Fakültesinin 1998’de kurulduğunu ve artık mezun olan öğrencilerin akademik kariyer yaptıklarını vurgulayan Çamsarı, vakıf yönetimini gösterdikleri hassasiyet için kutlayarak, aynı hassasiyeti diğer meslek kuruluşlarının da göstermesini dileyerek, şöyle devam etti:
“Bunu, hem gelecekte bizi muayene edecek öğrencilerimiz hem de anlık şekilde hasta olan Mersin halkı ve ülkemiz için istiyoruz. Cerrah arkadaşlardan ‘bu cihazın varlığının bize ne kolaylığı var’ diye düşünenler olabilir. Bir dokunun canlılığını, işlerliğini görerek tahmin etmek başka, somut olarak ortaya koyabilmek başka. Burada hatayı neredeyse sıfıra indirme şansınız var. Hastanın herhangi bir organından gereğinden fazla kayıp olmasını engelleme şansınız var. Bunlar, bir üniversite hastanesi için lüks değil, ihtiyaç olan şeyler. Bu cihazı, tek bir bölüm değil, birçok bölüm aktif şekilde kullanabilecek. İnşallah bu tür bağışlar ve destekler devam eder, bizler de devletimize daha fazla yük getirmekten kurtuluruz. TİSK’e ve Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından Rektör Çamsarı ve Vakıf Başkan Yardımcısı Abeş, hibe anlaşmasını imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gıda mühendisi iş yerinde böyle düştü Mersin’de gıda mühendisinin çalıştığı iş yerinde yüksekten düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Gıda mühendisi iş yerinde böyle düştü Mersin’de gıda ...
Aşırı sıcaktan binanın elektrik panosu patladı, panik yaşayanları itfaiye kurtardı Panik yaşayan hamile bir kadın ile bir bebek ve annesi itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Aşırı sıcaktan binanın elektrik panosu patladı, panik ...
Mersin'de kurutulmaya bırakılmış 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de kurutulmaya bırakılmış 10 kök kenevir ...
Seçer: "Çalışanım vatandaşa karşı nezaketli, saygılı, yardımcı olmak zorunda" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ve beraberindeki zabıta personelini kabul etti
YEREL HABERLER Seçer: "Çalışanım vatandaşa karşı nezaketli, saygılı, ...
Ercik: "İlk günkü aşkla devam"
YEREL HABERLER Ercik: "İlk günkü aşkla devam"
Başkan Yılmaz: "Muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Muhtarlarla koordineli bir şekilde ...
Mermer parçasını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandırdılar (2)
YEREL HABERLER Mermer parçasını altın sarısı folyo ile sararak 3 ...
Mersin'de Vali denetime çıktı, 3 konuda vatandaşı uyardı Vali Su: "Vatandaşlarımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyorum"
YEREL HABERLER Mersin'de Vali denetime çıktı, 3 konuda vatandaşı ...
Mermerleri altın diye satanlar tutuklandı
YEREL HABERLER Mermerleri altın diye satanlar tutuklandı
Yayla sakinlerinden kaynak sularının taşınmasına tepki
YEREL HABERLER Yayla sakinlerinden kaynak sularının taşınmasına ...
Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Örgülü Sokak, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı
Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde kadına şiddetteki artışa dikkat çekti Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde ülke genelinde gözlemlenen kadına yönelik şiddet vakalarının artışına ilişkin toplantı düzenledi Dokucu: “Pandemi sürecinde kadın sığınma evi tamamen doldu” Prof. Dr. Yılmaz: “Kadınlar eğitiliyor ama erkekler hep aynı yerde”
YEREL HABERLER Mersin Kent Konseyi, pandemi sürecinde kadına ...
AKİB'den 339,8 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER AKİB'den 339,8 milyon dolarlık ihracat
Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden 'düğün yemeği' iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden 'düğün yemeği' ...
Eski milli atlet Nevin Yanıt, tecrübelerini genç sporculara aktarıyor
YEREL HABERLER Eski milli atlet Nevin Yanıt, tecrübelerini genç ...
Mersin Valiliğinden, 65 yaş ve üzerine kısıtlama getirildiği iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden, 65 yaş ve üzerine kısıtlama ...
Mermer parçasını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandırdılar
YEREL HABERLER Mermer parçasını altın sarısı folyo ile sararak 3 ...
Eski milli atlet Nevin Yanıt Baltacı, tecrübelerini küçüklere aktardı
YEREL HABERLER Eski milli atlet Nevin Yanıt Baltacı, tecrübelerini ...
MGC’nin AB projesine ön onay
YEREL HABERLER MGC’nin AB projesine ön onay
Akdeniz Belediyesi, MEÜ Yenişehir Yerleşkesini yenileyecek
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, MEÜ Yenişehir Yerleşkesini ...
Seçer: "Kültür ve sanatta öncü olacağız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'de değer katanlar projesini hayata geçireceğiz"
YEREL HABERLER Seçer: "Kültür ve sanatta öncü olacağız" Mersin ...
Başkan Yılmaz, zabıta personelini telsiz anonsuyla kutladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, zabıta personelini telsiz anonsuyla ...
Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Mersin'de kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle yolda tanıştıkları kişilere altın görünümlü mermerleri satan şahısların, vatandaşları 27 bin 300 lira dolandırdığı belirlendi
YEREL HABERLER Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye ...
Türkiye narenciye ihracatında yüzde 32 artış yakaladı 2020 yılının ilk 8 ayında 666 bin ton ürün ihraç edilerek ülkeye 339,8 milyon dolar döviz kazandırıldı
YEREL HABERLER Türkiye narenciye ihracatında yüzde 32 artış ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X