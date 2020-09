Başkan Bozdoğan'dan sağlık çalışanlarına N95 maske, siperlik ve vitamin desteği

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hayırseverlerin de desteğiyle ilçedeki sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezine toplam 5 bin 200 N95 maske, bin 500 siperlik ve 2 bin 250 C vitamini desteği verdi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs ile mücadele kapsamında belediye imkanlarını vatandaşlar başta olmak üzere sağlık çalışanları ile belediye çalışanlarının sağlığının korunması için planlı ve koordineli şekilde kullanan Başkan Bozdoğan, hayırseverlerin de desteğiyle edinilen N95 maske, siperlik ve C vitamini kolilerini Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile Sağlık Merkezini ziyaret ederek bizzat teslim etti.

İlk olarak Tarsus Devlet Hastanesini ziyaret eden Başkan Bozdoğan, 4 bin 300 adet N95 maske, bin 500 adet siperlik, bin 800 adet C vitaminini yetkilere teslim ederken, oradan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezinde görevli personelin kullanımına sunulmak üzere 900 adet N95 maske ve 450 adet C vitamini desteğinde bulundu.

Korona virüs salgını konusunda baştan bu yana aldıkları sıkı tedbirleri uygulamaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Bozdoğan, vatandaşların günlük yaşamlarında mutlaka maske kullanmalarını, sık sık ellerini en az 20 saniye boyunca yıkamalarını ve sosyal mesafe konusunda kurallara harfiyen uymalarını istedi. Bozdoğan, yeni tip korona virüsten dolayı tüm dünya olarak zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, bu dönem, herkes için en önemli şeyin sağlık olduğu gerçeğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini kaydetti. Bozdoğan, “Tüm dünya pandemi ile mücadele ederken geçen 1 Haziran'da normalleşme adımlarının atıldığı ülkemizde Tarsus Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak adına rehavete kapılmadan ve tedbiri elden bırakmadan süreci yönetmeyi sürdürüyoruz. Salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği bu süreçte de sorumluluk ve fedakarlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün, Devlet Hastanesine 4 bin 300 adet N95 maske, bin 500 siperlik, bin 800 C vitamini, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezine ise 900 adet N95 maske, 450 adet C vitamini teslim ettik. Mart ayından bugüne başta Devlet Hastanelerimiz olmak üzere aile sağlık merkezleri ve bağlı birimlere ekipman desteğimiz devam etmektedir. Sağlık birimlerimizin, sağlıkçılarımızın ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.