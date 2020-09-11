Mut'ta pandemi döneminde 10 milyon 493 bin lira yardım dağıtıldı

Mersin Mut ilçesinde pandemi döneminde vatandaşlara 10 milyon 493 bin lira yardım yapıldı.

Kaymakam Muammer Köken, devlet tarafından pandemi döneminde Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, Biz Bize Yeteriz Türkiye’m yardım programları kapsamında vatandaşların taleplerine cevap vermek adına Mut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı memurlarının gece gündüz mesai yaparak vatandaşların taleplerini sonuçlandırdığını söyledi. Pandemi sürecinde 9 bin 964 haneye toplam 10 milyon 493 bin TL nakdi yardımda bulunduklarını belirten Kaymakam Köken, "Devletimiz tüm imkanlarıyla daima vatandaşlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında yükümlülüğünü yerine getirmesinin milletçe bu süreci daha kolay atlatmamıza vesile olacaktır" dedi.

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