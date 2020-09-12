Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında cesedi bulundu

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Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Akdeniz ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Zekeriyya Şıhab'ın (38), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi´nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir erkek cesedi olduğunu görenler, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin bir gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Zekeriyya Şıhab olduğu belirlendi. Şıhab'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKAN

2020-09-12 16:49:09



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