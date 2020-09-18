Toroslar'da Avrupa Hareketlilik Haftası, hareketli geçiyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin bu yıl da katılım gösterdiği 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri dolu dolu geçiyor.

Kentleri, sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2020 yılı teması ise "herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Avrupa Hareketlilik Haftası faaliyetleri, kalıcı önlemler ve 22 eylül arabasız gün şartlarını yerine getiren 39 belediyeden 15’i arasına girerek 'Avrupa Hareketlilik Haftası ulusal ödülünü’ alan Toroslar Belediyesi, bu yıl da spor yapmayı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi özendirici bir dizi etkinlik planladı.

Etkinlikler, Avrupa Hareketlilik Haftası Tenis Turnuvası'nın açılış maçı ve personel arası masa tenisi turnuvası ile başladı. Korona virüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen müsabakalar, renkli geçti. Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği hafta süresince Toroslar Belediyesince, 'doğa yürüyüşü ve doğada temizlik var' etkinliği düzenlenecek. Dağa tırmanış etkinliği ve bocce yarışmasının da yapılacağı etkinliklere bisikletli gruplar da bisikletleriyle eşlik edecek.

19 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan doğa yürüyüşü, Çağlarca Mahallesi'nde bulunan Sunturas Şelalesi'nden başlayarak Yeniköy'de son bulacak. Doğa yürüyüşüne katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi'nin toroslarbld.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurabilirler.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, 20 Eylül Pazar günü adım atma yarışması ile devam edecek. Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0531 782 2814 numaralı whatsapp hattına gönderilen adım sayılarından en çok adım atan ilk 3 kişiye elektrikli scooter hediye edilecek.

21 Eylül Pazartesi günü, çocuklarla etkinlik, personel ile dart turnuvası, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın engelli bireyler ile buluşması ve elektrikli scooter ile ulaşım sağlanmasının ardından etkinlikler, 22 Eylül Salı günü saat 17.00'de tenis turnuvası final maçı, saat 18.00'de adım atma yarışması ve ardından düzenlenecek tenis turnuvasının ödül töreni ile son bulacak.

Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent bırakmak için çalıştıklarını dile getirerek, tüm hemşehrilerini pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirecekleri etkinliklere davet etti. Yılmaz, "Her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da katıldık. Avrupa Birliği Komisyonu’nun kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yollarıyla erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla düzenlendiği hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Tüm etkinliklerimiz korona virüs tedbirlerine uyarak gerçekleşecek. Bu organizasyonda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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