Buhar jeneratörleri Akkuyu'a ulaştı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesinin her biri 365 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratörü, "Doğu" deniz terminaline teslim edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1 no’lu güç ünitesi için tasarlanan, her biri 365 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratörü, "Doğu" deniz terminaline teslim edildi.

Ekipman sevkiyatı 22 Ağustos 2020 tarihinde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un mühendislik bölümünün bir parçası olan Atomenergomash’in makine yapımı bölümü AEMTeknoloji’nin Volgodonsk’ta yer alan Atommash fabrikasından başlamıştı. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali için yapılan buhar jeneratörleri, zincirlerle sabitlenerek kapalı gemi ambarlarında taşındı.

Buhar jeneratörlerinin gemiden indirilmesi için, NGS sahasına büyük bir Liebherr LR 1800 paletli vinç monte edildi.

Akkuyu NGS inşaatı için tedarik edilen buhar jeneratörleri, gemiden indirilerek ekipmanın ve ekipmana ait tüm bileşenlerin giriş kontrolünden geçirildiği ağır yük depolama alanına alındı. Bu prosedür, ekipman giriş kontrolü bölümü ve reaktör bölümünden metal ve teknik kontrol birimine kadar Akkuyu Nükleer A.Ş'nin alt birimlerinden uzmanların oluşturduğu bir komisyon tarafından yürütülüyor.

Giriş kontrolüne, ekipman üreticisi konumunda bulunan ve AEMTechnologies A.Ş.’nin Volgodonsk'taki şubesi olan Atommash’ın yanı sıra, reaktör tasarım geliştiricisi OKB Gidroprress A.Ş. ve ana yüklenici Titan2 Ic İçtaş İnşaat A.Ş. uzmanları da katılacak.

Denetim kapsamında, tedarik edilen malzemelerin kalitesi ve sayısı değerlendirilerek, kusur bulunup bulunmadığı ve ambalaj kalitesi ile belgelerinin eksiksiz ve doğru olup olmadığı kontrol edilecek.

Buhar jeneratörleri, reaktörün birinci devresinin temel ekipmanı olarak öne çıkıyor. Akkuyu NGS projesinde, her biri 4 buhar jeneratörü ile donatılacak olan 3+ nesil VVER1200 reaktörlü 4 güç ünitesi yer alıyor.

Buhar jeneratörü birinci bir sınıf güvenlik ürünü olma özelliği de taşıyor. Gövdesi, iki eliptik tabanlı yatay silindirik bir kaptan oluşan buhar jeneratörünün orta kısımda, reaktör soğutucusu giriş ve çıkış kolektörleri bulunuyor. Akkuyu NGS'de soğutucu olarak kimyasal olarak tuzdan arındırılmış su kullanılıyor. Gövdenin üst kısmında buhar boşluğu, alt kısmında ise 11.000 paslanmaz borudan oluşan ısı değişim yüzeyi yer alıyor. Çapı 16 mm, uzunluğu ise 11 ila 17 metre arasında olan buhar jeneratörü boruları, tamamının birleştirilmesi durumunda 148,5 km’lik bir uzunluğa ulaşabiliyor. Boru uçları iki kolektöre sabitleniyor. Buhar jeneratörünün uzunluğu yaklaşık 15 metreyi bulurken, çapı ise 4 metreyi geçiyor.

Buhar jeneratörleri, kolonların dikilip gömülmesinin ve desteklerin takılmasının ardından monte ediliyor. Bu işler, ana sirkülasyon hattının kaynak çalışmaları başlamadan önce yapılıyor.

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