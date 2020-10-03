Mersin’de DEAŞ operasyonunda bir kişi tutuklandı

– Mersin’de, Suriye Elbab bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, haklarında Suriye Elbab bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler elde edilen 2 şüpheliye yönelik geçtiğimiz haziran ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Ancak, Başsavcılıkça devam eden çalışmalarda, serbest bırakılan şüphelilerden biri hakkında DEAŞ terör örgütü üyesi olduğuna dair 2 ek ifade daha alındı. İfadeler üzerine cumhuriyet savcısı tarafından tekrar gözaltına alınması kararı verilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.