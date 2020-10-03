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Başkan Seçer, 25. Mersin Arkeoloji Günlerinin açılışına katıldı Başkan Seçer: “Hep beraber Mersin’de arkeolojik çalışmaları daha iyi noktaya getirebiliriz”

İHA

Başkan Seçer, 25. Mersin Arkeoloji Günlerinin açılışına katıldı Başkan Seçer: “Hep beraber Mersin’de arkeolojik çalışmaları daha iyi noktaya getirebiliriz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İçel Sanat Kulübü öncülüğünde bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Mersin Arkeoloji Günlerinin açılışına katıldı. Seçer, arkeoloji biliminin siyaseti olmadığını vurgulayarak, Mersin’i arkeoloji alanında daha iyi noktalara getirebileceklerini söyledi.
İçel Sanat Kulübünün öncülüğünde gerçekleşen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği 25. Mersin Arkeoloji Günlerinin açılışı Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda yapıldı. Açılışta, Başkan Vahap Seçer’in yanı sıra İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Baskın ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri ile arkeologlar yer aldı.

“Sanıyorum dünyada en değerli topraklar üzerinde yaşıyoruz”
Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, salgın sürecinin her alanda olduğu gibi kültür, sanat ve arkeoloji alanına da etki ettiğini belirterek, “Gelecek yıl umut ediyorum pandemi dışında, normal hayatta çok daha etkin, çok daha güzel, çok daha ses getirici etkinliklerde buluşuruz” dedi.
Arkeolojinin önemli bir bilim dalı olduğunu belirten Seçer, “Her hinterlandın, her bölgenin de önemi, değeri farklı ama sanıyorum dünyada en değerli topraklar üzerinde bizler yaşıyoruz. Arkeolojik değeri çok yüksek. Kadim Anadolu topraklarının sadece arkeolojik zenginlikleri yok. Tarihi, kültürel birikimleri, muazzam bir coğrafya, medeniyet. Geçmişte bütün insanlığı etkileyen, semavi dinlere, öğretilere ev sahipliği yapmış olması bizim topraklarımıza ayrı bir değer katıyor. Siyasiler olarak bunun bilincindeyiz ama bilincinde olup da bilmezlikten gelen ya da bilincinde olmayan siyasilerin de kısa süre içerisinde bu bilince erişmelerini diliyorum” diye konuştu.

“Kaynakları sizler adına en rasyonel şekilde değerlendirmek zorundayım”
Kentin yöneticileri olarak halkın bütçesini en akılcı şekilde değerlendirmek zorunda olduklarını vurgulayan Seçer, şöyle devam etti: “Bizler sizlerin bütçesini yönetiyoruz. Ben bu kentin belediye başkanıyım ve bu kaynakları sizler adına en rasyonel şekilde değerlendirmek zorundayım. Şimdi bize bir ödül verildi, çok teşekkür ediyorum, çok nazik bir davranış ama bizler bir anlamda görevimizi yapıyoruz. Sizin adınıza bir yetki kullanıyoruz ve kültüre, sanata, nereyi tercih ediyorsak o alanlara bu kaynakları ayırıyoruz. Arkeoloji biliminin, arkeoloji çalışmalarının siyaseti olmadığını düşünüyorum. Biz bu kaynakları Mersin’de, ilimizde arkeoloji çalışmalarına ayırırken, bu kazıdır, yüzey çalışmasıdır, hangi alan olursa olsun ki şu anda da 20’ye yakın çalışma olduğunu biliyorum ama pandemi dolayısıyla akamete uğramış. Buralara adaletli davranmamız lazım.”

“Bizim kaynaklarımız doğru çalışmaların emrine amadedir”
Dünyada para için yapılmayacak ender işlerden bir tanesinin arkeoloji alanında çalışmak olduğunu dile getiren Seçer, “Bütün sanatçılar olduğu gibi arkeoloji çalışmasını yapan değerli hocalarımız da aslında bir anlamda bir bilim dalını icra ediyorlar, bir sanatı icra ediyorlar. Bu konuda doğru adrese doğru yardımların yapılması taraftarıyız. Kıt kaynaklarla en akılcı, en sonuç alıcı işlerin yapılabilmesi için bunları gerçekleştirmek zorundayız. Bu konuda Kültür Dairemizin önemli bir çalışması var. Gelecek yıllarda önümüzü görerek nereye nasıl yardımcı olacağımızı bilerek bir çalışma başlattılar. Bizim kaynaklarımız doğru çalışmaların emrine amadedir” dedi.

“Hep beraber Mersin’de arkeolojik çalışmaları daha iyi noktaya getirebiliriz”
Bölgede arkeoloji alanında çalışma yapan akademisyenlerin de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerle işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Seçer, “İlçe belediyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bilinçli ilçe belediye başkanlarımız var. Bu da önemlidir. Hepsi kendi imkanları ölçüsünde yardımda bulunuyor. Hep beraber Mersin’de arkeolojik çalışmaları daha iyi noktaya getirebiliriz. Buradaki tarihi, dünyada bir marka haline getirebiliriz. Bunları turizme dönüştürebiliriz, ekonomik değere dönüştürebiliriz. Bunlar akıllı çalışmalarla mümkün. Her zaman bu konuda çözüm ortağıyız. Birçok ülkeden eksiğimiz yok, fazlamız var. Bu ülke bir açık hava müzesi haline gelebilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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