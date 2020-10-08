Rus Coğrafya Topluluğu Gençlik Kulübü temsilcileri Silifke'de okul ziyaret etti

Rus Coğrafya Topluluğu (RGO) Gençlik Kulübü temsilcileri, Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nun (ÖMMO) Mersin’in Silifke ilçesindeki şubesini ziyareti etti. Kulübün faaliyetlerinin anlatıldığı ziyarette, öğrenciler de gezilere davet edildi. Ziyaret kapsamında, öğrencilere coğrafya dersi verilmesinin yanı sıra, ilginç projeler hakkında sunumlar da yapıldı.

RGO Gençlik Kulübü temsilcileri ile öğrenciler, "Ocean" Rusya Çocuk Merkezi, "Artek", "Orlyonok" ve "Smena" gibi uluslararası çocuk kamplarında tatil yapıyor. RGO Gençlik Kulübü temsilcileri, uluslararası staj programlarına da katılıyor. Gruplar geçtiğimiz günlerde Sırbistan ve Çin'e ziyarette bulunmuştu. Öğrenciler ayrıca, turistik gezilerde kros koşusu, kaya tırmanışı ve oryantiring aşamalarından oluşan coğrafi triatlon yarışlarına da katılıyor. RGO'da, yürüyüş parkurları ve koruma altındaki alanlarda yürüyüş, çevresel gönüllülük ve su kaynaklarının iyileştirilmesini kapsayan ekoturizm de özel bir yer tutuyor. RGO Gençlik Kulübü temsilcileri, ayrıca karst ve mağara gezileri düzenleyerek yürüyüşlere ve yeni mağaraların keşifleri için düzenlenen gezilere de katılıyor. Ziyaret kapsamında ÖMMO öğrencileri de bu keşif gezilerine davet edildi.

RGO aktivistleri, öğrencilere eğitici bir test de uyguladı. Bu testte öğrencilere toplum temsilcilerinin daha önce hazırladığı coğrafya soruları soruldu. 11 Kasım 2020 tarihinde 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan teste ÖMMO öğrencileri de katılacak.

Silifke’deki okulu ziyaret eden RGO Gençlik Kulübü temsilcileri, Alanya ve Mersin'in tarihi mekanlarını da gezdi. Temsilciler, Yalan Dünya ve Gilindire mağaraları ile Anamurium Antik Kenti ve Mamure Kalesi’ni de görme fırsatı buldu.

ÖMMO Müdürü Lyubov Dukelskaya, RGO Gençlik Kulübü temsilcilerinin okullarını ziyaret etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulumuzda, çocuklarımızın çok yönlü gelişimine özel önem veriyoruz. Ders çalışmak elbette gerekli, ancak sadece sınıfta oturarak dünyayı tanıyamazsınız. Bu nedenle, öğrencilerimizde seyahat etme ve keşfetme arzusunu uyandırmaları için RGO Gençlik Kulübü'nden gençleri davet ettik. Okulumuzda, ufuklarını genişletmek için çocukların yeni kültürlere ve geleneklere ilgi duymalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız RGO projelerine katılırsa çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

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