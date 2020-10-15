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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kırsal ve ova mahallelerin yanı sıra kent merkezlerinde de asfalt çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ovadan kırsala, dezavantajlı mahallelerden kent merkezlerine kadar sathi ve sıcak asfaltlama faaliyetleri yürütülürken, Tarsus ve Çamlıyayla’da da onlarca kilometrelik yol asfaltlandı. Bu kapsamda, Tarsus’ta Mavi Bulvarın devamı niteliğinde olan ve Gazipaşa Mahallesi’nden geçerek Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ne kadar uzanan 6.7 kilometrelik yolda sathi asfalt kaplama çalışması yürütüldü.
Birçok grup yolu asfaltlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Botlaç, 2020 yılı içerisinde, PirömerliBoztepe grup yolunda, KefeliÇöplüYaramış grup yolunda, Karabucak ormanı içinden geçen YeşiltepeÖzel Bahşiş grup yolunda, Çamlıyayla’da ise Talıç, Ulumeres ve Ergene yolu ve daha pek çok noktada asfaltlama için mesai harcandığını söyledi.
İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan ile birlikte Gazipaşa Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Ali Boltaç, “Büyükşehir Belediyesinin kırsalda olduğu gibi merkezde de çalışmaları devam ediyor. Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’ni Tarsus’a bağlayan, DSİ 1. kanalına paralel uzanan yolun Gazipaşa Mahallesi yönünde asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Tarsus sınırlarını aşarak devam eden yaklaşık 6.7 kilometrelik bu yolda sathi asfalt kaplama yaptık” dedi.
Büyükşehir Belediyesinin ilçe ayrımı yapmadan her yerleşim yerine eşit hizmet götürmeye devam ettiğini kaydeden Boltaç, “Mavi Bulvarın devamı niteliğindeki bu yolda yaptığımız çalışma ile hem yol ıslah edildi hem de çevrede yaşayan yurttaşlarımızın toz sorunlarına da son verilmiş oldu. Bu yol üzerinde tarım ürünleri ekili alanlar da mevcut. Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ürünlerinin sağlıklı şekilde, zedelenmeden hallere ulaştırılması için azami özen gösteriyoruz ve bu konuyla ilgili pek çok mahallemizde de asfaltlama çalışması uyguladık. Bu yolda da yürütülen çalışmayla yol üzerinde mahsuller zarar görmeden taşınabilecek” diye konuştu.
Planlanan 22.5 kilometre, şu ana kadar yapılan 67 kilometre
“Tarsus, tarihinde görmediği kadar asfaltlama çalışması görüyor. Bu konuda bizlere destek olan Başkanımız Vahap Seçer’e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullanan Ali Boltaç, Tarsus Koordinasyon olarak sorumluluk alanlarındaki yol ağında 2020 yılında 22.5 kilometre asfaltlama çalışmasının planlandığını, fakat şu ana kadar 67 kilometre yolun asfaltlama işleminin tamamlandığını belirtti. Boltaç, önümüzdeki günlerde Cırbıklar, Çakırlı ve Mantaş Mahallesi yollarının da asfaltla kaplanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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