Mersin Üniversitesi, Türkiye’deki en iyi 13’üncü üniversite oldu

– Mersin Üniversitesi (MEÜ), U.S. News & World Report tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan en iyi üniversiteler sıralamasında, ‘Türkiye’deki En İyi Küresel Üniversiteler’ listesinde 13’üncü sırada yer alarak, büyük bir başarıya imza attı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, U.S. News & World Report tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan en iyi üniversiteler sıralaması yayınlandı. Raporda, 7 yıldır düzenli olarak yayınlanan sıralamanın, küresel ve yerel araştırma projeleri, uluslararası iş birlikleri, yayınlar, akademisyenlerin yayınlarıyla aldıkları atıflar gibi kriterlere göre gerçekleştirildiği açıklandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üniversitenin dahil edildiği sıralama sonuçlarında Türkiye’deki üniversiteler de belirlenen kriterlere göre puanlandı. ‘Türkiye’deki En İyi Küresel Üniversiteler’ (Best Global Universities On Turkey) başlıklı sıralamada Mersin Üniversitesi 39,1 puanla 13’üncü sırada yer almayı başardı.

Mersin Üniversitesi, 'Best Global Universities' başlıklı genel sıralamadaysa tüm dünya üniversiteleri arasında ise 895’inci sırada yer aldı.

