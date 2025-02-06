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        Mersin'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi yakalandı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:20
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        Mersin'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi yakalandı
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari N.İ., yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.İ.’nin Erdemli ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla N.İ.'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ., cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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