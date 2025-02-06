Mersin'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.İ.’nin Erdemli ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla N.İ.'yi yakaladı.

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