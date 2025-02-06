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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:39
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

        Adreslerde 225 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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