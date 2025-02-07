Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

Yeşilova Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan M.A. hayatını kaybetmiş, A.E. ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B.T. ve M.E. tutuklanmış, B.T. ise bulunamamıştı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te M.A'nın öldüğü, A.E'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli B.T'nin saklandığı ikamet tespit edildi.

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