Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te M.A'nın öldüğü, A.E'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli B.T'nin saklandığı ikamet tespit edildi.

        Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yeşilova Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan M.A. hayatını kaybetmiş, A.E. ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B.T. ve M.E. tutuklanmış, B.T. ise bulunamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Icardi beni parayla tutmadı"
        "Icardi beni parayla tutmadı"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!

        Benzer Haberler

        Mersin'de uyuşturucuya 7 gözaltı
        Mersin'de uyuşturucuya 7 gözaltı
        Mersin'de depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Mersin'de depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Mersin'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi yakalandı
        Mersin'de 6 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Atakaş Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı
        Atakaş Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı