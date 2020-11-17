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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

İHA

Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Her yıl 2 taksit halinde ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona eriyor. Mersin Yenişehir Belediyesi vatandaşların ödemelerde sıkıntı yaşamamaları ve mağdur olmamaları için tüm tedbirlerini aldı.
Yenişehir Belediyesi, korona virüsü nedeniyle vatandaşları kapalı alanlardan uzak tutmak amacıyla emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi ödemeleri için belediye ana hizmet binası önündeki açık alana ödeme noktaları kurdu. Vatandaşlar vergi ödeme noktalarından ve veznelerden nakit veya kredi kartı ile ödemelerini yapabiliyor. Mükelleflerin faiz yüküyle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihe kadar ödemeleri gerekiyor. Yenişehir Belediyesi ise vatandaşların mağdur olmaması için hem ödemede kolaylık sağlıyor hem de sık sık duyuru yaparak hatırlatmada bulunuyor. Vatandaşlar Covid19 önlemleri kapsamında Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan Yenişehir Belediyesinin resmi web sitesi 'yenisehir.bel.tr' adresinden de ödemelerini online olarak kolaylıkla yapılabilecek.

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