Op. Dr. Efesoy: "Korona virüs gebelerin yüzde 88'inde belirti vermiyor"

Op. Dr. Aysun Savaş Efesoy, korona virüs testi pozitif çıkan gebelerde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk gibi hafif belirtiler olabileceğini belirterek, "Neyse ki bu belirtilerin görülme sıklığı toplum ile benzer oranlardadır ve Covid19 pozitif gebelerin yüzde 88’inde belirti izlenmemektedir" dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysun Savaş Efesoy, anne adayların pandemi döneminde nelere dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının hem anne adaylarında hem bebeklerde sağlık açısından endişeye neden olduğunu belirten Efesoy, "Salgının başlangıcından günümüze kadar geçen sürenin yeterli olmaması nedeniyle bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle Covid19’dan korunma ön planda yer almaktadır. Bunun için gebelik izlemlerinde sağlık kuruluşunda geçirilen süre kısaltılmalı, muayene odasında az kişi bulunmalı, sağlık kuruluşunda enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalı ve gebeye gerekli psikolojik destek verilmelidir” şeklinde konuştu.



"Kan sulandırıcı iğne kullanılmalıdır"

Korona virüs testi pozitif çıkan gebelerde ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk gibi hafif belirtilerin olabileceğini söyleyen Efesoy, “Akciğer enfeksiyonu, solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi ağır belirtiler de izlenebilmektedir. Neyse ki bu belirtilerin görülme sıklığı toplum ile benzer oranlardadır ve Covid19 pozitif gebelerin yüzde 88’inde belirti izlenmemektedir. Covid19 belirtisi gösteren gebeler tanı için muayene edilmeli, uygun durumda laboratuvar tetkikleri istenmeli, tanı için burun/boğazdan sürüntü örneği alınmalıdır. Solunum sıkıntısı varsa karın bölgesi korunarak, onam alınarak, direk akciğer grafisi çekilebilir. Akciğer grafisinin radyasyon dozu çok düşüktür ve uygun önlemler ile rahatlıkla çekilebilir. Yine gerekli vakalarda düşük dozda, kontrast madde kullanılmadan, uygun önlemler ile akciğer tomografisi çekilebilir. Maalesef Covid19 için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. İstirahat edilmesi, bol su tüketilmesi, beslenme desteği ve elektrolit dengesinin sağlanması önerilmektedir. Hem gebelikte hem de Kovid19 enfeksiyonunda pıhtılaşma riski arttığı için hastanede yatan gebelerde kan sulandırıcı iğne kullanılmalıdır ve taburculuk sonrası 714 gün devam edilmelidir" diye konuştu.



"Yeni doğanın boğazında virüs saptanmamıştır"

Yapılan birçok çalışmada amniyotik sıvıda, kordan kanında, bebeğin eşinde ve yeni doğanın boğazından alınan sürüntü de virüsün saptanmadığını kaydeden Efesoy, "Bu verilere göre anneden bebeğe geçiş ihtimalinin olmadığı veya ihmal edilebilir düzeyde olduğu bildirilmiştir. Yine düşük riskinde artış saptanmamıştır. Tabii ki fetusta yapacağı etkiler için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. Aynı zamanda Covid19 tanısı, doğumun erken gerçekleştirilmesi için bir neden değildir. Doğum zamanlamasına hastalığın şiddetine, annenin genel durumuna ve ek hastalık varlığına göre karar verilir. Doğum şekline ise gebeliğin tıbbi nedenlerine, klinik duruma ve aciliyete göre karar verilir. Doğum süresini kısaltmak için normal doğumda mekanik balon veya oksitosin ile suni sancı yöntemleri kullanılabilir. Suda doğum ve miad doğumlarda ise kordonun geç klemplenmesi önerilmemektedir. Doğum sonrası emzirmenin güvenliği ile ilgili veriler henüz yeterli değildir. Anne klinik olarak iyi durumda ise uygun önlemler ile anne bebeğini emzirebilir. Ancak annenin kiniğinin ağır olduğu durumlarda anne bebek ayrımı en iyi seçenek olacaktır. Süt üretiminin devamı için süt sağılmasına devam edilmelidir” ifadelerini kullandı.

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